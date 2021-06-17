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Gündem HDP saldırganı ile polisin ilk diyalogu ortaya çıktı! İşte o anlar...
Gündem

HDP saldırganı ile polisin ilk diyalogu ortaya çıktı! İşte o anlar...

İzmir'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın polis tarafından yakalandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın, "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" dediği duyuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 23:32:00 - 2021-06-17 23:39:56

İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırı şüphelisinin, saldırının ardından polisle girdiği ilk diyalog kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.’nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi.

Bir parti çalışanı hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.

Saldırganın polisle ilk diyaloğu

Öte yandan O.G.’nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı.

Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği görülüyor.

 

Bina çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı

Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. Polisle girdiği ilk diyalog sırasında şüphelinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

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