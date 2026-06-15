Amerikan Kongresi'nde skandal Türkiye-Erdoğan oturumu! Karanlık Neo-Con yazar Michael Rubin'den Özgür Özel'e açık destek, Kılıçdaroğlu'na yaptırım çağrısı!

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla CHP'yi ele geçirme planları sekteye uğrayan küresel şebekenin sözcülüğüne soyunan Rubin, Kongre’ye "Özgür Özel’i meşru lider tanımalıyız ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptırım uygulamalıyız" çağrısında bulunarak kirli tezgahı faş etti.

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Siyaset kulislerinde yankı uyandıran bu skandal çıkış, dün Slovenya’da yasadışı bağış skandallarıyla denetime takılan Prebilič isimli AP milletvekilinin, Türk yargısının onurlu temsilcisi Akın Gürlek’i hedef alıp Avrupa Parlamentosu’na yaptırım çağrısı yapmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce "ahtapotun kolları gibi" betimlemesiyle işaret ettiği şer şebekesinin, Türkiye’de bağımsız yargının işleyişiyle kuyruğuna basılınca nasıl çığlık çığlığa kaldığı ve bu feryadın AP ile Amerikan Kongresi’nde yankılandığı ayan beyan ortaya çıktı. CHP’nin yerli ve milli bir sistem partisi olarak tarihsel misyonunu sürdürmesinden rahatsız olan küresel çete, içerideki maşaları aracılığıyla yürüttüğü operasyonun yargı duvarına toslamasını hazmedemedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Ece Sevim, "

Michael Rubin, “Erdoğan sonrasının planlamasını yapmalıyız” dediği ABD Kongresi’ne “Özgür Özel’i meşru lider tanımalıyız ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptırım uygulamalıyız” tavsiyesinde bulundu.

Dün de Slovenya’da yasadışı bağış almakta bir beis görmediği için denetime takılan Prebilič aynı gerekçelerle Akın Gürlek’i hedef alıp, Avrupa Parlamentosu’na yaptırım çağrısı yapıyordu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “ahtapotun kolları gibi” betimlemesiyle işaret ettiği yapıyı görüyorsunuz.

Burada bağımsız yargının işlemesi sayesinde CHP’nin ele geçirilmesi planı mutlak butlan kararıyla sekteye uğrayınca, Türkiye’de kuyruğuna basılan tilkinin çığlığının AP’de, Amerikan Kongresi’nde yankılandığını da görüyorsunuz.

Sadece bu kadar da değil. Rubin’e göre önümüzdeki dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı cezaevindeymiş.

Rubin can havliyle haykırdığı bu sözleriyle, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde ortaya koyulan “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yolsuzluk ve rüşvetle toplanan paraların bu amaçla kullanılması ve partinin ele geçirilerek adayların belirlenmesi” iddialarının uluslararası boyutunu da faş etmiş oluyor.

Yahudilerin desteğini alabilmek için de “Bakın siz azınlıksınız, mevcut Türk devleti hepinizi yok edecek” diyerek korku salıp, manipülasyon yapmayı da ihmal etmiyor.

Ezcümle, CHP’nin yerli ve milli bir sistem partisi olarak tarihsel misyonunu sürdürmesi SİSTEM’i rahatsız ediyor.

Etmeye de devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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