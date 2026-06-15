Demirtaş’tan küçük ‘Selahattin Demirtaş'a mektup: Özgür günlerde görüşürüz!

Birecik ilçesinde yaşayan Vedat Ataş, 10 Mart 2026 tarihinde dünyaya gelen oğluna, 10 yıldır teröri suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın ismini koydu. Baba Ataş, bu kararının ardından Demirtaş’a bir mektup yazarak duygularını paylaştı.

Ataş, mektubunda oğlunun da Demirtaş gibi vicdanlı, neşeli ve halkına bağlı bir birey olarak yetişmesini dilediğini ifade etti.

DEMİRTAŞ’TAN CEVAP

Vedat Ataş’ın mektubuna Edirne Cezaevi’nden yanıt veren Selahattin Demirtaş, aileye teşekkürlerini iletti. Demirtaş, minik adaşına iyi dileklerde bulunduğu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Vedat Ataş, beni hem duygulandıran hem de onurlandıran mektubunu aldım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ömrünün uzun, sağlıklı ve huzur dolu olması dileğiyle oğlunuzun minik ellerinden öpüyorum.

Yaptığınız büyük jest benim yükümü, sorumluluğumu artırmıştır. Bu kıymetli tavrınıza layık olabilmek her zamanki gibi boynumun borcudur. Bir kez daha içten teşekkürlerimi, selam ve sevgilerimi iletiyor, özgür günlerde görüşebilmeyi temenni ediyorum.

08. 06. 2026

S. Demirtaş”