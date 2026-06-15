  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail Maliye Bakanı Smotrich 'kötü' gelişmeyi duyurdu Ege'nin karşı kıyısında büyük panik! Türkiye-Mısır askeri ortaklığı Yunanistan'ı korkuttu! CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: “Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!” Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi! Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak! Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı Köpek terörü Afyonkarahisar’da hortladı 8 ayda hazırlanan Ankara Havalimanı uçuşlara hazır! Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak
Yaşam Elindeki doğum günü pastası yola savruldu! Pastaneden çıkan adama silahlı saldırı
Yaşam

Elindeki doğum günü pastası yola savruldu! Pastaneden çıkan adama silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Antalya Serik'te pastaneden doğum günü pastası alıp çıkan M.K.E., arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Antalya’da pastaneden doğum günü pastasıyla çıkan M.K.E., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

 

Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Uşak'ta kaçak silah ticareti yapan şahsın inine baskın! Ev ve iş yerinden adeta cephanelik çıktı!
Uşak'ta kaçak silah ticareti yapan şahsın inine baskın! Ev ve iş yerinden adeta cephanelik çıktı!

Yerel

Uşak'ta kaçak silah ticareti yapan şahsın inine baskın! Ev ve iş yerinden adeta cephanelik çıktı!

İzmir’de silahlı şehir eşkıyaları mahalleyi bastı havaya ateş açtı
İzmir’de silahlı şehir eşkıyaları mahalleyi bastı havaya ateş açtı

Yerel

İzmir’de silahlı şehir eşkıyaları mahalleyi bastı havaya ateş açtı

Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu
Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu

Gündem

Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23