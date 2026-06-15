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Yaşam Şnorkeli ve deniz gözlüğü üzerindeydi! 75 metre açıkta ölü bulundu
Yaşam

Şnorkeli ve deniz gözlüğü üzerindeydi! 75 metre açıkta ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Hazar Can Ateş, Sapanca Gölü’nün yaklaşık 75 metre açığında şnorkel ve deniz gözlüğü takılı halde su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Sapanca Gölü’nde şnorkel ve deniz gözlüğüyle suya giren Hazar Can Ateş, yaklaşık 75 metre açıkta ölü bulundu.

 

Edinilen bilgiye göre, Yanık Mahallesi Dere Ağzı mevkisindeki Sapanca Gölü'ne gelen Hazar Can Ateş (47), yaklaşık 75 metre açıkta deniz gözlüğü ve şnorkeli takılı halde su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran Ateş'i bota alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ateş'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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