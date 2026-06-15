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Gündem İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!
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İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!

Yeniakit Publisher
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İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!

Her yıl yüzlerce canın sebepsiz yere yittiği Türkiye için ulusal güvenlik haline gelen başıboş köpek terörü konusunda bazı CHP’li belediyelerin yasayı uygulama ve sokak köpeklerini toplama işini yokuşa sürdüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi “Sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'u toplandı. Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.

SAYIN BAKAN HAYIRLA VE DUA İLE ANILACAK

Görüşmenin içeriği hakkında paylaşımda bulunan Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan ise “Toplumun bu konuda beklentisi yüksek. Sayın Bakanın pozisyonu halkımızla aynı çizgide. Bu sorunun Mustafa Çiftçi döneminde çözüleceğine inanıyorum. Sayın Bakan bu bağlamda hayırla ve duayla anılacaktır. İnşallah” diye yazdı.

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