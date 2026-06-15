  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeğen Kapki’nin itirafları her şeyi değiştirdi! Kapki, Ekosistem’in ABD’ye nasıl para kaçırdığını anlattı! Üzerinden 24 saat geçseydi bari… Trump’tan barışa nükleer tehdidi Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım” Norveç şokta! Prensesin oğlu tecavüzden mahkûm edildi Yılmaz: Memnuniyet verici! Bu barış küresel istikrar getirecek Kalın'dan ‘barış’ yorumu! Temkinli bir bekleyişteyiz Sanchez “Diyalog ve diplomasi tek yoldur." Mutabakat savaşın başarısızlığının kanıtı 107 günlük savaş sona eriyor! Beyaz Saray’dan beyaz dumanla barış ilanı Türkiye'nin CDS’si 225 baz puana indi! Borç faizleri düşüyor İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı kabul ediliyor! Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Dünya Macron Trump’a efelendi: Buna o karar veremez! Ben burada olduğum sürece öyle bir şey olmayacak
Dünya

Macron Trump’a efelendi: Buna o karar veremez! Ben burada olduğum sürece öyle bir şey olmayacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Macron Trump’a efelendi: Buna o karar veremez! Ben burada olduğum sürece öyle bir şey olmayacak

Macron, İran-ABD mutabakatının hayata geçirilmesi için G7 Zirvesi'nde her şeyi yapacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidine de cevap veren Macron’un “ABD, Fransızların gümrük vergilerine karar verecek değil. En azından ben burada olduğum sürece bu olmayacak” sözleriyle Trump’a efelenmesi de dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalında katıldığı yayında gündeme ve Fransa'nın ev sahipliğinde 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD-İran mutabakatını "iyi bir şey" şeklinde niteleyen Macron, "Yarın, G7'de İran meselesi üzerine bir oturum yapacağız. (ABD-İran) Bu mutabakatın hayata geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin barışçıl şekilde yeniden sağlanması için her şeyi yapacağız" dedi.

Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınması konusuna sıcak bakmadığını dile getiren Macron, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını savundu.

HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Macron, "(Hürmüz Boğazı'ndan) Geçiş ücreti alınmaması için her şeyi yapacağız. Aynı şekilde farklı (tedarik) yolları bularak Boğaz'a bağımlılığımızı azaltmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Gelecek günlerde şartların el vermesi halinde, İngiltere ile öncülük ettikleri barışçıl ve savunma amaçlı Hürmüz Boğazı misyonu için harekete geçebileceklerini aktaran Macron, Doğu Akdeniz'den Kızıl Deniz'e kaydırılan Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün birkaç gün içinde bölgeye konuşlandırılabileceğini ve yarından itibaren ilk gözetim uçuşlarının yapılabileceğini söyledi.

Macron, seyrüsefer özgürlüğü ve tedarik zincirlerinin kurulması ile akaryakıt fiyatlarının düşeceği ancak bunun birkaç hafta alabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran mutabakatının İran'ın nükleer ve balistik kapasitesine ilişkin bir başlık da içermesini istediğini vurgulayan Macron, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ya üçüncü bir ülkeye çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimine alınması gerektiğini söyledi.

Macron, "Önceliğimiz sağlam ve ciddi bir anlaşmanın nihayete ermesidir" ifadesini kullandı.

BUNA O KARAR VEREMEZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmaması halinde Fransız şarap ve şampanyalarına yönelik yeni vergileri devreye koyacağı tehdidini de yorumlayan Macron, "Gümrük vergileri kimsenin yararına değil. ABD, Fransızların gümrük vergilerine karar verecek değil. En azından ben burada olduğum sürece, bu olmayacak. Saygılı ama kararlı bir müzakere gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Çocukların sosyal medya erişimlerine ilişkin kısıtlamaları da ele alan Macron, 15 yaş altı için sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin yeni okul yılında yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Macron, Fransız Parlamentosunun konuya ilişkin tasarıyı 15 Temmuz'dan önce onaylayacağını ve yıl sonuna kadar var olan 15 yaş altı sosyal medya hesaplarının da kapatılacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Macron, G7 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini hatırlatarak, Rusya'ya baskıyı artıracaklarını da yineledi.

Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!
Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!

Dünya

Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!

Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: "Hiçbir muhakeme yeteneği yok"
Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok”

Dünya

Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok”

Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! "Petrol aksın"
Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! "Petrol aksın"

Dünya

Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! "Petrol aksın"

Üzerinden 24 saat geçseydi bari… Trump’tan barışa nükleer tehdidi
Üzerinden 24 saat geçseydi bari… Trump’tan barışa nükleer tehdidi

Gündem

Üzerinden 24 saat geçseydi bari… Trump’tan barışa nükleer tehdidi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23