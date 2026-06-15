AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Açıkkapı, “Burada karar veren siyasi iktidar değildir. Kararı bağımsız mahkemeler kendilerine sunulan delillerle vermişlerdir” dedi. Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyım atanmasını da değerlendiren Açıkkapı, "Hukuk devletlerinde hiç kimsenin hukuk önünde üstünlüğü yoktur. Bir şirketin adının, vasfının, cirosunun büyük olması, sektöründe güçlü konumda bulunması veya ekonomik büyüklüğe sahip olması onu yargısal denetimin dışında bırakmaz” şeklinde konuştu.

“ŞİRKETE EL KONULDUĞU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL”

Bu şirketlere "el konulduğu" ve "özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı" gibi iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Açıkkapı, "Burada uygulanan tedbir, yönetim kayyımı değil denetim kayyımlığıdır. Burada bu iki kavramın birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt edilmesi lazım. Bu iki kavram arasındaki fark bilinçli olarak kamuoyundan gizlenmekte, eksik ve yanlış bilgiler pompalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET KORKU POMPALIYOR”

Açıkkapı, muhalefetin ve bazı basın yayın organlarının kamuoyuna "korku pompaladığını" belirterek, "'Şirketlere el konuldu' denilmesi hukuki gerçekle bağdaşmamaktadır. Burada karar veren siyasi iktidar değildir. Kararı bağımsız mahkemeler kendilerine sunulan delillerle vermişlerdir." dedi.