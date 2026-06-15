  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeğen Kapki’nin itirafları her şeyi değiştirdi! Kapki, Ekosistem’in ABD’ye nasıl para kaçırdığını anlattı! Üzerinden 24 saat geçseydi bari… Trump’tan barışa nükleer tehdidi Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım” Norveç şokta! Prensesin oğlu tecavüzden mahkûm edildi Yılmaz: Memnuniyet verici! Bu barış küresel istikrar getirecek Kalın'dan ‘barış’ yorumu! Temkinli bir bekleyişteyiz Sanchez “Diyalog ve diplomasi tek yoldur." Mutabakat savaşın başarısızlığının kanıtı 107 günlük savaş sona eriyor! Beyaz Saray’dan beyaz dumanla barış ilanı Türkiye'nin CDS’si 225 baz puana indi! Borç faizleri düşüyor İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı kabul ediliyor! Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Gündem AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!
Gündem

AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyım atanmasına, “Şirketlere el konuldu” denilmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Açıkkapı, “Burada karar veren siyasi iktidar değildir. Kararı bağımsız mahkemeler kendilerine sunulan delillerle vermişlerdir” dedi. Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyım atanmasını da değerlendiren Açıkkapı, "Hukuk devletlerinde hiç kimsenin hukuk önünde üstünlüğü yoktur. Bir şirketin adının, vasfının, cirosunun büyük olması, sektöründe güçlü konumda bulunması veya ekonomik büyüklüğe sahip olması onu yargısal denetimin dışında bırakmaz” şeklinde konuştu.

“ŞİRKETE EL KONULDUĞU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL”

Bu şirketlere "el konulduğu" ve "özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı" gibi iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Açıkkapı, "Burada uygulanan tedbir, yönetim kayyımı değil denetim kayyımlığıdır. Burada bu iki kavramın birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt edilmesi lazım. Bu iki kavram arasındaki fark bilinçli olarak kamuoyundan gizlenmekte, eksik ve yanlış bilgiler pompalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET KORKU POMPALIYOR”

Açıkkapı, muhalefetin ve bazı basın yayın organlarının kamuoyuna "korku pompaladığını" belirterek, "'Şirketlere el konuldu' denilmesi hukuki gerçekle bağdaşmamaktadır. Burada karar veren siyasi iktidar değildir. Kararı bağımsız mahkemeler kendilerine sunulan delillerle vermişlerdir." dedi.

13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!
13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!

Gündem

13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!

Gazeteci Ferhat Murat bombayı patlattı: Kırmızı ette yeni vurgun mu? "Beyaz ette ne olduysa aynısını göreceğiz" Tavuk karteline darbe
Gazeteci Ferhat Murat bombayı patlattı: Kırmızı ette yeni vurgun mu? “Beyaz ette ne olduysa aynısını göreceğiz” Tavuk karteline darbe

Gündem

Gazeteci Ferhat Murat bombayı patlattı: Kırmızı ette yeni vurgun mu? “Beyaz ette ne olduysa aynısını göreceğiz” Tavuk karteline darbe

Tavuk şirketlerine fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme
Tavuk şirketlerine fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme

Gündem

Tavuk şirketlerine fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23