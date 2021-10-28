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Gündem HDP, PKK’nın bir koludur
Gündem

HDP, PKK’nın bir koludur

Muş'ta, çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK saflarına yollanan 12 ailenin HDP il başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:04:00 -
HDP, PKK’nın bir koludur

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 13 aile, ‘Yavrumu verin bana’, ‘Artık yeter yakamızdan düşün’ ve ‘Yeter artık evlatlarımızı bırakın’ yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla HDP aleyhine slogan atıp partililere tepkilerini dile getiren ailelere yeni katılan baba Mehmet Zeki Budak, Muş’un Malazgirt ilçesinde 2014 yılında kaçırılan çocuğunu istediğini belirterek “Çocuğum için buraya geldim. Evladı kaçırılan herkese sesleniyorum, korkmayın, gelin kendi çocuğunuzu arayın. HDP Malazgirt teşkilatı, benim oğlumu 21 Eylül 2014'te dağa gönderdi. 8 yıldır oğlumu arıyorum. Oğlumu istediğim için onlardan hep dışlandım. Çocuğumu evlendirmek için Malazgirt'e geldik ve 2 gün içinde oğlumu götürdüler. Bizim HDP ile de PKK ile de bağımız yok. Biz Türk vatandaşıyız elhamdülillah. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Benim oğlum da ben de hain değilim. Zorla götürdüler. HDP demek PKK demek. HDP, PKK'nın bir koludur. HDP olmazsa PKK da olmaz. PKK'ya bütün elemanlarını temin eden HDP'dir” dedi.

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