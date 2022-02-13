HDP'den 6'lı toplantıya zehir zemberek tepki!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, İzmir'de 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'siz bir siyaset anlayışının olamayacağını savundu. Buldan, dün bir araya gelen 6 muhalefet partisine de eleştiride bulundu. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin toplantısına HDP'nin davet edilmemesine değinen Buldan, 6 partiden biri hariç diğerinin oy toplamının HDP'nin yarısı edemeyeceğini söyledi.

"Yolumuz üçüncü yoldur"

Ayrı bir yoldan yürüyeceklerine dikkat çeken Buldan, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz." ifadelerini kullandı.