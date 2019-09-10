HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21’e yükseldi Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21’e yükseldi. 8 yıl önce çocuğu Ömer Tokay’ın kaybolduğunu belirten Mehmet Tokay ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8’inci gününde 21’e yükseldi. 8 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Mehmet Tokay, çocuğunu piknik havasıyla götürdüklerini ve torpilli olan ailelerin çocukları geri geldiğini kendi çocuğu ise dönmediğini aktardı. Ailelere destek veren baba Tokay, oturma eylemine katıldı.

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