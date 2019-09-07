"HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de demokrasiden, insan haklarından, insan iradesinden bahsedenler, buyurun hep beraber bu taşeron örgüt vasıtasıyla dağa kaçırılan çocukların bulunup annelerine teslim edilmesi için mücadelede katkıda bulunun." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin dört bir koldan zor bir dehlizin içerisine sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Bir taraftan PYD/YPG üzerinden Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölge haritaları değiştirilmeye çalışılıyor, bir taraftan terör örgütlerini taşeron olarak kullanan büyük devletler, güçler marifetiyle Suriye, Irak ve bütün bölge yeniden tanzim edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde de 40 yılı aşkındır PKK'nın taşeronluğu vasıtasıyla bazı işlerin yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu oyuna 'dur' diyeceğiz, bu coğrafyayı bir asır önce hallaç pamuğu gibi dağıtanların, bir kez daha bu coğrafyada siyasi haritaları baştan aşağı değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda da batısında da olacağız. Terör örgütlerini aradan çıkartacağız, onları kullanan emperyalist güçlere fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütleri vasıtasıyla hem Türkiye'nin içini hem de güney sınırını bir şekilde değiştirmeye, karıştırmaya çalışıyorlar."

- "Madem demokrasi diyorsunuz, dağda ne işiniz var"

Çocukları dağa kaçırıldığı için oturma eylemlerini sürdüren annelerin mücadelesine değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Beş gündür Diyarbakır'da anneler feryat ediyor, 'oğlumu aldınız, kaçırdınız' diyor. 'Çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz, benim çocuğumu dağa kaçırdılar' diyor. Dağa kaçırırken de adı geçen partinin örgüt binasına alıyorlar, orada evlerinde eğitim vererek çocukları kırsala gönderiyorlar. Annelerin, babaların yürekleri yanarak bunları söylüyorlar. Bugün 5. gününde, iki kişi de Ağrı'dan katılmış. Baba diyor ki 'evladımı uyuşturucuyla uyutup sonra dağa götürdüler.' Türkiye'de demokrasiden, insan haklarından, insan iradesinden bahsedenler, buyurun hep beraber bu taşeron örgüt vasıtasıyla dağa kaçırılan çocukların bulunup annelerine teslim edilmesi için mücadelede katkıda bulunun. Madem demokrasi diyorsunuz, dağda ne işiniz var? Ne işiniz var silahla? Ne işiniz var adam öldürmeyle, el yapımı bombayla? Ne işiniz var başka ülkelerden aldığınız size hibe edilen bombalarla? Ne işiniz var sadece başka ülkelerin ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla?"

-"Fırat'ın kuzularını, çakallara teslim etmeyeceğiz"

Kurtulmuş, Türkiye'nin gözü önünde oyunlar oynandığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Madem siyaset yapıyorsunuz, bu milletin halkından oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın, gelin HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun, gelin o partideki yöneticiler olarak o annelerin kaygılarına, haykırışlarına kulak verin, evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz, evlatlarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rahmetli Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un dediği gibi Fırat'ın kuzularını, çakallara teslim etmeyeceğiz, yem ettirmeyeceğiz."



