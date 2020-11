HDP, ne bu vatanın ne de bu halkın partisidir! Evlat nöbeti 455. gününde

Hasan Eğrigöz Ankara

Çocukları HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK saflarına yollanan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde tuttukları evlat nöbeti, 455. gününde de devam etti.

Koronavirüs salgınına rağmen evlat bekleyişinden vazgeçmeyen acılı aileler, son zamanlarda sıkılaştırılan tedbirlere uyarak evlat nöbetine sürdürüyor. Hafta sonu yasaklarına uyarak saat 10:00’dan sonra HDP binasına giden anneler, hafta içi ise soğuk havalara rağmen sabah erken saatlerde eylem çadırına giderek, nöbete devam ediyor.

Her koşulda evlatlarımızı beklemeye devam edeceğiz

7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren acılı annelerden Türkan Mutlu, “Yıllardır görmediğimiz evlatlarımıza kavuşmak için başlattığımız bu mücadeleden bizi vazgeçirecek bir güç yok. Ne HDP’lilerin hakaretine, ne de PKK’lıların tehditlerine boyun eğmedik, eğmeyiz. Bir yılı aşkın sürede HDP’lilerin her türlü hakaretine, tehdidine uğradık. Salgın hastalık geldi nöbete devam ettik. Şimdi de alınan salgın tedbirlerine uyarak eylemimizi sürdürüyoruz. Bizi evlatlarımızdan hiçbir şey vazgeçiremez. Evlat nöbetini aralıksız sürdürürken, salgın tedbirlerine de uyuyoruz. Bu şekilde hem nöbetimizi sürdürebiliyoruz hem de devletimizin aldığı kararlara uymuş oluyoruz. Biz evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz, her şartta, her koşulda onları beklemeye devam edeceğiz” dedi.

Her şeyimizi geride bırakıp evlatlarımız için geldik

İstanbul’dan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelerek, oturma eylemine katılan İmmihan Nilifırka ise şöyle konuştu: “Oğlum Mehmet üniversite okuyordu. Devletimize yararlı bir vatandaş olmak için çabalıyordu. Ancak HDP onu bırakmadı. Ben evladımı 5 yıldır görmüyorum. Nasıl bir acı yaşadığımı siz düşünün. Aylardır acımızı haykırıyoruz ama HDP’liler bazı aileleri tehdit etmek dışında hiçbir şey yapmadı. Bu tehditlere hiçbir anne aldırış etmedi. Çünkü buradaki tüm anneler her şeyini geride bırakıp çocuklarına kavuşma umuduyla buraya geldi. Şimdi HDP’ye de sesleniyoruz; evlatlarımızı nasıl kaçırdılarsa öyle de getirecekler. Bizim tek derdimiz çocuklarımıza kavuşmak. Kavuşmadan da buradan ayrılmayacağız.”

Beş yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için evlat nöbetine katılan anne Hatice Ay, yıllardır oğlunu aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirterek, şöyle konuştu, "HDP oğlumu kandırdı, dağa götürdü. 6 seneden beridir tek bir haber alamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Neden peki? Çünkü onlar kandırıp götürdüler. Evladımı alana kadar da buradan ayrılmayacağım. Ne gecem ne gündüzüm ne de bayramım var. Hayattan bir tat almıyorum. Muhammed oğlum için buraya geldim Muhammed, oğlum, gel devlete teslim ol. Senin hiçbir suçun, cezan yok. Gel adalete teslim ol."

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl ise çocuklarının kendilerinden koparıldığını ve dağda ölüme terk edildiğini belirtti. "14 bayramdır çocuğumu görmemişim, 14 sene de geçse çocuğumu almadan buradan kalkmam. Çocuğumu bunlardan alana kadar da eylemimi bırakmam" diyen Bingöl, "Çocuğumu HDP kaçırdı. Sadece benim değil hepimizin çocuklarını kaçırdılar. Çocuklarımızı HDP götürmemiş olsaydı biz neden HDP'nin kapısında oturalım. Bütün çocukları HDP götürdü. HDP, bu vatanın da halkın da partisi değil" ifadelerini kullandı.