HDP milletvekili Hüda Kaya İslam'la terörü bağdaştırarak resmen İslam'a hakaret etti

Hiçbir Müslümanın terör destekleyen bir oluşum içinde bulunmaması gerekirken, HDP'de siyaset yapan İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yaptığı son açıklamasında İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

BBC Türkçe'ye konuşan Kaya, yaptığı açıklamalarla tartışmaları da beraberinde getirdi.

HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayete bağlayan Kaya, "Dini siyasete alet ediyor ve İslam’a hakaret ediyor" eleştirilerinin hedefi oldu.

"İnanın Kur'an'dan öğrendim''

Hüda Kaya, şunları söyledi: "Ben özgür ve bir kadın kimliğiyle nasıl olmam gerektiğini, inanın Kur'an'dan öğrendim.

Ayet-i Kerime'yi terör destekçisi bir parti ile bağdaştırıyor

Hucurât Suresi 9'uncu ayet şöyle der: "İki taraf birbirleriyle çarpıştığında aralarını bulun, barışı sağlayın. Bir taraf diğerine saldırmaya devam ederse, Allah'ın emrine, barışa gelinceye kadar siz de onlara karşı mücadele edin. Vazgeçerlerse, tarafların arasını adaletle ayırın, hükmedin."

"Bu ayeti okudum ve HDP'li oldum''

Hüda Kaya; “Bugün HDP ve ezilenlerle beraber olma noktasına gelmem için beni ikna eden bu ayettir” ifadelerini kullandı.