  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP milletvekili Hüda Kaya İslam'la terörü bağdaştırarak resmen İslam'a hakaret etti
Gündem

HDP milletvekili Hüda Kaya İslam'la terörü bağdaştırarak resmen İslam'a hakaret etti

HDP Milletvekili Hüda Kaya, terör ve İslam’ı bağdaştırarak eski genel başkanı terörist olan ve her fırsatta terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapan siyasi oluşum HDP’ye katılımını Allah’ın ayeti ile gerçekleştirdiğini söyleyerek İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 11:48:00 -
HDP milletvekili Hüda Kaya İslam'la terörü bağdaştırarak resmen İslam'a hakaret etti

Hiçbir Müslümanın terör destekleyen bir oluşum içinde bulunmaması gerekirken, HDP'de siyaset yapan İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yaptığı son açıklamasında İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

BBC Türkçe'ye konuşan Kaya, yaptığı açıklamalarla tartışmaları da beraberinde getirdi.

HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayete bağlayan Kaya, "Dini siyasete alet ediyor ve İslam’a hakaret ediyor" eleştirilerinin hedefi oldu.

"İnanın Kur'an'dan öğrendim''

Hüda Kaya, şunları söyledi: "Ben özgür ve bir kadın kimliğiyle nasıl olmam gerektiğini, inanın Kur'an'dan öğrendim.

Ayet-i Kerime'yi terör destekçisi bir parti ile bağdaştırıyor

Hucurât Suresi 9'uncu ayet şöyle der: "İki taraf birbirleriyle çarpıştığında aralarını bulun, barışı sağlayın. Bir taraf diğerine saldırmaya devam ederse, Allah'ın emrine, barışa gelinceye kadar siz de onlara karşı mücadele edin. Vazgeçerlerse, tarafların arasını adaletle ayırın, hükmedin."

"Bu ayeti okudum ve HDP'li oldum''

Hüda Kaya; “Bugün HDP ve ezilenlerle beraber olma noktasına gelmem için beni ikna eden bu ayettir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KAYA

ŞU MÜNAFIKLARDA YÜZSÜZLÜK PİŞĞİNLİĞİ PES! FETÖ TERÜRÜS ÜRGÜTÜ GİBİ
  • Yanıtla

mustafa

Akıl yoksunuz başındaki yemeni neyi temsil ediyor,,,,? neden islam'a saldırıyorsun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!
Gündem

Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

Habertürk ekranlarında, Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam'a canlı yayında ağzını..
Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'
Gündem

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kuyumculara yönelik 500 gram altın teminatı taslağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. ..
Komşuda Rusya depremi!
Dünya

Komşuda Rusya depremi!

Bulgaristan'da Rusya adına casusluk yapan bazı kişiler yakalandı. 6 Bulgar vatandaşının gözaltına alındığı bildirilirken operasyonların süre..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay