HDP masaya dahil olunca... Babacan'ın PKK mutluluğu!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir konuşulan HDP ziyaretini geçtiğimiz günlerde TBMM'de gerçekçekleştirdi.

Milletin meclisinde kapalı kapılar ardında PKK'nın siyasi şubesi haline gelen HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Türkiye'nin konuştuğu görüşme bir saat sürdü.

HDP ADAY ÇIKARMAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısıyla el sıkışmasının ardından gözler HDP'ye çevrildi. HDP'nın aday çıkarıp çıkarmayağı merak ediliyordu. HDP'den bugün yapılan açıklamada 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacağı belirtildi. HDP, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

ALİ BABACAN'I SEVİNDİREN KARAR

Gürkan Zengin'in sunduğu Ankara Masası'nda Gündem programına konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu esnada HDP'nin aday çıkarmama kararını öğrendi.

Zengin'in "Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacakmış. Herhalde sizi memnun eden bir gelişme." açıklamasından sonra söz alan Ali Babacan şu ifadeleri kullandı;

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"Tabii. Ben zaten demiştim. Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Dolayısıyla ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım."

PERVİN BULDAN NE DEDİ?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.