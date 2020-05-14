HDP Kürtlere deva değil, hep yara olmuştur!

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır’ın önemli kanaat önderlerinden Şahinan Aşireti Lideri Mehmet Sait Gülçer, “HDP hiçbir zaman Kürtlere deva olmamıştır. Tam aksine hep yara olmuştur. En büyük zararı hep bize verdi şimdiye kadar. Kürtler Müslümandır. HDP’nin ne olduğu belirsiz. İnancı dahi yok. Kürtçe bile bilmiyorlar. Biz asla onları kabul etmiyoruz” dedi.

Şanlıurfa Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da, “HDP önce işbirliği içinde olduğu PKK’nın katlettiği masum Kürtlerin, hesabını versin. PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP, asla Kürtlerle aynı kefeye konulamaz. Bunlar Amerika’nın petrol bekçileridir” ifadelerini kullandı.