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HDP Kürtlere deva değil, hep yara olmuştur!

HDP halktır halk burada” diyerek sosyal medya aracılığıyla partilerinin Kürtlerin yegane temsilcisi olduğunu söyleyen HDP’li milletvekilleri ve yöneticilere Güneydoğu STK’ları ve kanaat önderleri, gazetemiz Akit aracılığıyla tepki gösterdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:57:00 -
HDP Kürtlere deva değil, hep yara olmuştur!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Diyarbakır’ın önemli kanaat önderlerinden Şahinan Aşireti Lideri Mehmet Sait Gülçer, “HDP hiçbir zaman Kürtlere deva olmamıştır. Tam aksine hep yara olmuştur. En büyük zararı hep bize verdi şimdiye kadar. Kürtler Müslümandır. HDP’nin ne olduğu belirsiz. İnancı dahi yok. Kürtçe bile bilmiyorlar. Biz asla onları kabul etmiyoruz” dedi.

Şanlıurfa Güvenlik Korucuları  ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da, “HDP önce işbirliği içinde olduğu PKK’nın katlettiği masum Kürtlerin, hesabını versin. PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP, asla Kürtlerle aynı kefeye konulamaz. Bunlar Amerika’nın petrol bekçileridir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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