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HDP Kars belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Kars belediye başkan adayları belli oldu mu? sorusu şu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. Peki HDP Kars belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Kars belediye başkan adayları kimler? Kars HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:27
HDP Kars belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Kars belediye başkan adayları belli oldu mu? sorusu şu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. Peki HDP Kars belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Kars belediye başkan adayları kimler? Kars HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

24 Haziran genel seçimlerinde doğu ve güneydoğuda beklediği sonucu alamayan vatandaşın değil terör örgütü PKK'nın hizmetçilğini yapan HDP'nin yerel seçim 2019 belediye başkan adayları kim olacak? 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde vatandaşa hizmet götürmek yerine teröristlere hizmet eden HDP'ye bölge halkı 24 Haziran'da tokadı sandıkta vurdu. 24 Haziran'da CHP'nin oylarıyla barajı geçen HDP, yerel seçim 2019'da da vatandaştan bir kez daha tokat yemesi bekleniyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermekte. HDP Kars belediye başkan adayının kim olacağı da henüz belli değil. HDP'nin önümüzdeki günlerde 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. 

Kars 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Murtaza Karaçanta % 28.4

CHP adayı Naif Alibeyoğlu % 25.1

AK Parti adayı % Nevzat Bozkuş 25

Kars 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 37.48 milletvekili sayısı 2

HDP % 32.36 milletvekili sayısı 1

CHP % 14.22

İYİ Parti % 7.46

MHP % 7.21

SP % 0.68

HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:27
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