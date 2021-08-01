HDP kanlı bir provokasyon peşinde

Konya’da aynı aileden 7 kişinin husumetten dolayı acımasızca öldürüldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve savcılığın iki aile arasındaki düşmanlığın eskiye dayandığını ve olayın Türk, Kürt meselesi tarafıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamasına rağmen, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP milletvekilleriyle birlikte, partisinin genel merkezinde skandal beyanlarda bulundu. Sancar, elim olaya ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin HDP üzerinden Kürt halkına yönelik sistematik bir katliam politikası izlediğini iddia etti.

Bu açıklama ancak HDP’ye yakışır

Sancar’ın ifadelerini Akit’e değerlendiren AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları söyledi: “Yapılan açıklama yanlıştır. Toplumun içerisine nefret tohumu ekmeye yönelik provokatif bir girişimdir. Gerek İçişleri Bakanımız, gerekse partimizin sözcüsü açıklamalar yaptı. Soruşturma devam ediyor. Yaşanan olay üzücüdür. Keşke olmasa dediğimiz hadisedir. Ancak söz konusu durumu Türk-Kürt çatışması zemininde değerlendirme provokasyondur. HDP’nin siyasi tarihi hep bu tür olaylarla doludur. Türk-Kürt çatısı altında böyle bir açıklama yapmak ancak HDP’ye yakışır.”

Katliam siyasetinin temsilcileri

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bakan Soylu ise, şunları kaydetti: “Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız” dedi.

‘Katliam Siyaseti’nin temsilcileri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, şu ifadeleri kullandı: “Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Bu olay üzerinden provokatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir. Etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye’deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, “Söz konusu cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Provokatif amaçları ve açıklamaları olanlar ülkede bir iç karışıklık çıkarma hevesindedir” dedi.

