HDP ile ittifaktan konu nerelere geldi CHP’li isimden PKK’ya övgü dolu sözler

CHP’nin HDP ile ortaklığı gündemden düşmemişken, CHP’li bir ismin PKK güzellemeleri sosyal medyada olay oldu. İBB kadrolarını terör örgütlerine tahsis eden CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş'ın terör örgütlerine destek verdiği tweetleri sosyal medyada gündem oldu.

PKK'nın uzantılarına selam

Terör örgütü PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKP-C'ye "cephe" diyen Ayvataş'ın "Kobane'de savaşana, dövüşene bin selam." ifadesini kullandığı görüldü.

CHP katliamdan başka ne verdi?

Paylaşımlarında CHP'yi hedef alan Ayvataş, Alevilere seslenerek şunları yazdı:

"Dersim katliamının sorumlusu CHP, Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da, Gezi'de...

CHP katliamdan başka ne verdi size Aleviler?"

Ayvataş'ın skandal tweetlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP'den bir açıklama yapılmadı.

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş ile CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın terör örgütü PKK'ya methiyeler dizdikleri paylaşımları ortaya çıktı. Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, "O tarihte çok küçüktüm" diye savunurken Yıldız ise, "Demokrasi için bir fırsat verdik" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu. AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyolar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor'. SİHA operasyonlarında ağır kayıplar veren örgütün elebaşı Karasu Rusya ve ABD'ye 'Bölgeyi uçuşa kapatın' çağrısı yaptı.