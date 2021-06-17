HDP İl Binası'na saldıran şahsın tüyler ürperten görüntüleri
HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silahlı saldırı gerçekleştiren şahsın, saldırıdan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elinde bir çanta olduğu görünüyor. Çantada, saldırının gerçekleştirildiği silahın olduğu tahmin ediliyor.
İzmir'in Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya O. G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi.
Şahsın içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.
Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.
Saldırgan O. G.'nin, HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde şahsın ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.
Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.