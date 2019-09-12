0553 313 94 23

HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

Sanatçı Hülya Bozkaya, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:13
HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

Sanatçı Hülya Bozkaya, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bozkaya, “Mahsun Kırmızgül, Emrah ve Bedri Aysel ile Diyarbakırlı sanatçılar neredesiniz” diyerek çağrıda bulundu.



Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek geldi. Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı’nda bulunan HDP Diyarbakır il binası önünde oturan aileleri ziyaret eden Bozkaya,ailelerle tek tek görüştü. Bozkaya, dağa kaçırılan çocukların, 2015 yılında hepsinin belirli ay aralığında kaçırıldığını belirterek, “Böyle bir şey olmaz. Bu bir tesadüf değildir. Bu bilinçli ve planlı yapılan bir durumdur” dedi.



“Diyarbakırlı sanatçılar neredesiniz”


Sanatçılara da sitemde bulunan Bozkaya, “Diğer sanatçılar Bodrumlarda tatil yapıp sosyal medyalarına güzel fotoğraflar atıyorlar amenna, ama bakın sanatçı demek toplumun aynası demektir. Bizler bu konuda toplumla alakalı bir durum, bir acı ve bir vahşet olduğunda en güzel sesi duyuracak olan sanatçılardır. Ben günlerdir kendi sosyal medya hesabımdan da çağrı yapıyorum. Ben popüler ve medyatik bir sanatçı değilim. Bakın Diyarbakırlı sanatçıların gelmesini isteyen ailelerde bulunuyor burada. Emrahcığım güzel kardeşim, sevgili Mahsum Kırmızıgül sizler bu toprakların insanlarısınız. Sizler neredesiniz. Sevgili Bedri Ayseli abim neredesin.Sanatçılar olarak bir şehit haberi ya da bir acı haber aldığımızda sosyal medya hesaplarımızdan tepkimizi ortaya koyup başsağlığı diliyoruz. Biz bunları göstermelik mi yapıyoruz. Göstermelik ise neden burada değiliz” diye konuştu.


Bozkaya, ziyaret ve açıklamasının ardından ailelerle tek tek vedalaşıp bölgeden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 00:13
  1. sanat
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Gürün’den Ankara buluşması değerlendirmesi
    1. Başkan Gürün’den Ankara buluşması..
    2. Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma..
    3. Sudan hükümeti ile silahlı hareketler..
    4. Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek..
    5. Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’..
    6. Çorlu'daki tren kazası davası
    7. Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan..
    8. HDP il binası önünde eylem yapan..
    9. Kocaeli’de kız kavgasında kan aktı: 1..
    10. Grönland'da buzul koptu: 1 ölü, 2 kayıp
    11. Çarpışan otomobillerden biri..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019
    13. Belçika Ordusu kriz yöneticisi arıyor
    14. Kuşadası’nda 13’ü çocuk 45 düzensiz..
    15. Dünya bu görüntüleri konuşuyor!..
    16. Çorum’da kan donduran olay
    17. 15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden..
    18. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye..
    19. Trump’tan İran’a ambargonun yumuşatma..
    20. Anadolu Mektebi öğrencileri "Cengiz..
    21. ABD basınında Bolton’un görevden..
    22. Osmaniye Emniyeti’nden not bırakıp..
    23. İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit..
    24. ABD'den Polonya'ya 6,5 milyar dolar..
    25. Çorum sallanıyor! Art arda iki deprem
    26. Okula alkollü gelen öğretmen açığa..
    27. İYİ Parti'de deprem! 4 il için kayyım..
    28. Başkentte çocuk koruma evlerinin..
    29. Gloria Kupası: Anadolu Efes: 100 -..
    30. Arda Turan kararına çok sert tepki!..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...