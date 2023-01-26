HDP için kritik gün!

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin partilerine yönelik kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunu bugün karara bağlayacak.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi'nde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor.

Yüksek Mahkeme'de görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruya ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu ele alması bekleniyor.

Hesaplarına bloke konmuştu!

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.