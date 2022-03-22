HDP, Hâlâ 'Bahar Bayramı'nı bir terör bayramı gibi sunmaya çalışıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

HDP’nin organize ettiği Nevruz kutlamaları önceki yıllara göre çok sönük de kalsa yine PKK’nın propagandasının yapıldığı açık hava ve sokak gösterilerine dönüştü. Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen gösterilerde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renk ve sembollerin oluşturduğu paçavralar, bebek katili Öcalan’ın posterleri açılırken, terör örgütü ve teröristbaşı lehine sloganlar atıldı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde PKK taraftarları taş ve sopalarla polise saldırınca, polis Toma araçları ile tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Polis tarafından sahne önünde oluşturulan güvenlik barikatları da göstericiler tarafından yıkıldı.

Demirtaş'ı anmadılar

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Türk yargısına kafa turarak, “Hiç kimsenin gücü HDP'yi kapatmaya yetmez. Kürt sorununun muhatabı Öcalan'dır, muhatap İmralı'da” sözleriyle PKK propagandası yaptı. Konuşmalar sırasında sık sık terör örgütü ve bebek katili lehine sloganlar atıldı.

Diyarbakır’da konuşma yapan eski vekil Ahmet Türk ise Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) ile PKK arasındaki gerginliğe değindi. Terörist başı Öcalan ve Aysel Tuğluk için özgürlük isteyen Türk’ün terörist Selahattin Demirtaş’ı anmaması dikkat çekti.