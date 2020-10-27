HDP evlat hırsızı bir partidir

Acılı anne Nazlı Sancar, “9 yıl önce kaçırdıkları kızım Şerima’nın yüzünü bile unuttum. Evladım gelmeden buradan kalkmayacağım. HDP bizi buradan göndermek için her şeyi denedi. Ama sadece evladımı verirse buradan giderim. 9 yıldır çektiğim bu acıya son vermek istiyorum artık” dedi.

Oğlumun geleceğini çaldılar

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da, “Oğlumu HDP alıp PKK’ya teslim etti. Elindeki kalemi atıp, silah verdiler. Oğlumun gençliğini, ömrünü, geleceğini çaldılar. Bizden de evlatlarımızı. HDP’den ve PKK’dan korkmuyoruz. Devletimiz izin verdikçe burada beklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Evlat bekleyişini rahatsızlığından dolayı evinde sürdüren acılı anne Sevdet Demir ise, bir an önce kaçırılan evladı Fatih’e kavuşmak istediğini belirterek, “Oğlumun bir günahı yok, zorla dağa götürdüler onu. Her gelen çocukla umutlarımız artıyor. HDP burada oturmamızdan çok rahatsız. Gitmemizi istiyorlarsa evlatlarımızı getirsinler” diye konuştu.

Halkların hırsız partisi

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan eyleme katılan anne Türkan Mutlu ise kızının elindeki kalemi alıp silah verdikten sonra onu ölüme gönderdiklerini belirterek "Ben bir anneyim, evladımı istiyorum. Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam. Kızım buradan dağa gitti" dedi.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger de bütün anne ve babaların, çocukları için burada olduğunu söyledi. “Çocuklarımız HDP'ye geldiler ve buradan dağa götürüldüler" diyen Güger, şunları kaydetti: "Halkların Demokrasi Partisi diye bir şey yok. Halkların hırsızlık partisi var. Bunlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor. Evlat hırsızları. Sonunda ölüm dahi olsa eylemimizi devam ettireceğiz. Çocuklarımız getirsinler."