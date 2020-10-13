HDP Eş Genel başkanlarından İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye ziyaret

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, Buldan ve Sancar'ın İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile İsveç Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdiği görüşmeye, partinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki askeri ve politik gelişmelerdeki rolü, AB-Türkiye ilişkileri gibi konularda fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.