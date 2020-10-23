HDP Diyarbakır İl Eş Başkanlarına gözaltı

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı. Eş başkanlarla birlikte toplanan deliller, torbalar eşliğinde emniyete götürüldü. Polisin arama yaptığı sırada açıklama yapan annelerden Esmer Koç ile baba Bilal Avunan, evlatlarını alana kadar eylemden vazgeçmeyeceklerini söyledi.