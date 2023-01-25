HDP cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı

Türkiye, 2023 genel seçimleri için gün sayıyor.

6'lı masada liderler arası kaos yaşanırken, gizli ortak HDP'nin ise dışarıdan destek olduğu biliniyor.

Millet İttifakı, seçime 4 ay kala adayını belirleyemezken, masa ile ittifak halinde olan HDP ek olarak kendi adayını çıkarmak istiyor.

'Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız'

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan HDP'li Pervin Buldan kendi adayları ile seçime gideceklerini ve adayın en kısa zamanda açıklanacağını söyledi.

Özellikleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Adayı çıkaracaklarını vurgulayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'te partisinin grup toplantısında aradıkları cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıraladı.

'Cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz'

Mithat Sancar adaylarında bulunacak özellikleri şöyle açıkladı:

'Bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz. Böyle bir aday çıkarmak istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, alın teri dökenlerin adayı olacak.'

KAYNAK:BEYAZ GAZETE