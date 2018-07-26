0553 313 94 23

‘HDP çıkıp PKK terör örgütü desin’

Meclis Genel Kurulu’nda devam eden görüşmelerde, HDP’li vekillerin teröristlerle ilişkileri ortaya konuldu. HDP’lilerden ise güldüren açıklamalar geldi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:17
‘HDP çıkıp PKK terör örgütü desin’

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun, “Hiç kimse ‘PKK’nın uzantısı’ diyemez burada”  şeklindeki ifadelerine siyasetçiler ve STK’dan sert tepkiler geldi. Akit’e konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, “HDP’nin terörle olan temasları kesildiği takdirde, terörün karşısında dimdik durdukları takdirde Türkiye terörle mücadelede çok daha fazla yol kat edecektir” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından ağabeyi katledilen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, “Eğer şayet öyle birşey yok ise mecliste çıkıp desinler biz bu örgütün karşısındayız bu bir terör örgütüdür. Kürt çocukları dağa götürülüyor desinler” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:17
  1. Şanlıurfa
  2. Burdur
  3. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu
  4. PKK uzantısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP ve HDP'den Kanal İstanbul için ittifak
    1. CHP ve HDP'den Kanal İstanbul için..
    2. Kılıçdaroğlu'na destek veren il..
    3. Çipras hükümetinden yangın..
    4. Meteoroloji'den İstanbul için bir..
    5. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    6. Bedellilere özel şafak kartlı künye!
    7. Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs..
    8. Almanya'dan Mesut Özil itirafı
    9. F.Bahçe'ye bir yıldız daha! Yönetim..
    10. ABD'nin gönderdiği silahları..
    11. Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki..
    12. Günpınar Şelalesi nerede? Günpınar..
    13. Akrabasının kulağını kopardı! Nedenini..
    14. Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır..
    15. Beşiktaş dev transferi bitirdi!..
    16. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
    17. CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li PKK'ya..
    18. Flaş karar! Trabzonspor ligden çekiliyor
    19. Avrupa'nın göbeğinde FETÖ okuluna..
    20. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 50..
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi