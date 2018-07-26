‘HDP çıkıp PKK terör örgütü desin’

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun, “Hiç kimse ‘PKK’nın uzantısı’ diyemez burada” şeklindeki ifadelerine siyasetçiler ve STK’dan sert tepkiler geldi. Akit’e konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, “HDP’nin terörle olan temasları kesildiği takdirde, terörün karşısında dimdik durdukları takdirde Türkiye terörle mücadelede çok daha fazla yol kat edecektir” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından ağabeyi katledilen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, “Eğer şayet öyle birşey yok ise mecliste çıkıp desinler biz bu örgütün karşısındayız bu bir terör örgütüdür. Kürt çocukları dağa götürülüyor desinler” şeklinde konuştu.