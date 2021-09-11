  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Datça'da korkutan deprem
Eylem hazırlığındaydılar! Avaşin'e operasyon
Türkiye’de ‘kaynak kitap’ sorunu neden çözülemiyor?
Kapatılan okul var mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Siyaset HDP, CHP ve İYİ Parti'ye sopa gösterdi
Siyaset

HDP, CHP ve İYİ Parti'ye sopa gösterdi

HDP Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye aba altından sopa göstererek "Biz birilerine kaybettirmek için, istemesek de doğru bulmasak da birilerini desteklemek zorunda değiliz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 15:54:00 -
HDP, CHP ve İYİ Parti'ye sopa gösterdi

CHP ile İYİ Parti arasındaki 'tekil açıklama' gerginliği devam ederken bir atak da HDP'den geldi. HDP Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye adeta aba altından sopa gösterdi. HDP'li isim seçimlerde birilerine kaybettirmek için birilerini desteklemek zorunda olmadıklarını belirterek cumhurbaşkanı adayı için ortak isim vurgusu yaptı.

"Birilerini desteklemek zorunda değiliz"

CHP Meral Danış Beştaş, HDP ve seçmeninin seçime yaklaşımlarının, birilerine kaybettirmek için, istemeseler de beğenmeseler de birilerini desteklemek zorunda olmadığını söyledi. Beştaş, önemli olanın cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle cumhurbaşkanı adayının ismi olmadığını belirterek bu konuda üzerinde uzlaşılacak, ortaklaşılacak asgari müştereklerin ne olması gerektiği konusunda kafa yorulması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay