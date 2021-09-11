HDP, CHP ve İYİ Parti'ye sopa gösterdi

CHP ile İYİ Parti arasındaki 'tekil açıklama' gerginliği devam ederken bir atak da HDP'den geldi. HDP Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye adeta aba altından sopa gösterdi. HDP'li isim seçimlerde birilerine kaybettirmek için birilerini desteklemek zorunda olmadıklarını belirterek cumhurbaşkanı adayı için ortak isim vurgusu yaptı.

"Birilerini desteklemek zorunda değiliz"

CHP Meral Danış Beştaş, HDP ve seçmeninin seçime yaklaşımlarının, birilerine kaybettirmek için, istemeseler de beğenmeseler de birilerini desteklemek zorunda olmadığını söyledi. Beştaş, önemli olanın cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle cumhurbaşkanı adayının ismi olmadığını belirterek bu konuda üzerinde uzlaşılacak, ortaklaşılacak asgari müştereklerin ne olması gerektiği konusunda kafa yorulması gerektiğini söyledi.