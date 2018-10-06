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HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç gözaltına mı alındı?

Batman'ın Gercüş ilçesinde operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonucu 8 asker şehit olmuştu. Batman’da bugün de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:04
HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç gözaltına mı alındı?

Batman'ın Gercüş ilçesinde operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonucu 8 asker şehit olmuştu. Batman’da bugün de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün  eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Batman'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25,Ankara'da 5, Muș'ta 1,Mardin'de  1, Șanlıurfa'da  9,  olmak üzere  toplam 49 şahıs gözaltına alınmıștır.Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 șahıs yakalanmıștır.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin cenaze töreni

Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cezane töreni

Uzman Çavuş Yahya Şen'in cenaze töreni

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:04
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç
  5. pkk kck

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