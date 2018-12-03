HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019 kim?

Ağrı HDP Parti belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona erecek olmasıyla birlikte şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki HDP belediye başkan adayları kim oldu? HDP Ağrı belediye başkan adayı 2019 kimler? HDP Ağrı belediye başkan adayı kim oldu?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Ağrı belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Ağrı Belediye Başkanlığına kayyum olarak Süleyman Elban atanmasıyla birlikte hizmete kavuşan Ağrılalar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Ağrı belediye başkan adayı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bazı HDP Ağrı belediye başkan aday adayları

Memet Akkuş

Heval Bozdağ

Mehmet Şahin

Diyadin belediye başkan aday adayları

İhsan Yenigün

Doğubayazıt Belediye başkan aday adayı

Mehmet İlkmi

Erhan Morkoç

HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62

AK Parti % 28.11

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

HDP Ağrı Milletvekilleri

Bedran Öztürk

Dilan Dirayet Taşdemir

Abdullah Koç

AK Parti Ağrı Milletvekili

Ekrem Çelebi

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?