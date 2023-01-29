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Gündem HDP, 6’lı masanın kararına odaklandı! PKK'nın onay verdiği isim açıklandı
Gündem

HDP, 6’lı masanın kararına odaklandı! PKK'nın onay verdiği isim açıklandı

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, , "HDP, bölgede özellikle DEVA ve Gelecek partilerini kendine bağladıktan sonra şimdi de adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu üzerine oynamaya başladı. Çünkü Kılıçdaroğlu, PKK'nın da onay verdiği tek isim. Kendilerine dokunmayacağından çok eminler." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 16:41:00 -
HDP, 6’lı masanın kararına odaklandı! PKK'nın onay verdiği isim açıklandı

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, HDP'nin Meral Akşener'i parmağında oynattığını ileri sürerek, "Kendisi de İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olan Akşener, terör mağduru Diyarbakır Annelerini ziyaret etmedi, edemedi veya HDP'den korktu" dedi.

"Kılıçdaroğlu, PKK'nın da onay verdiği tek isim, kendilerine dokunmayacağından çok eminler"

Palabıyık, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP'nin özellikle seçimler için başka partilere de kapı araladığını, bu sebeple istediği bakanlıklar konusunda direteceğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa istediklerini alabileceklerini savunan Palabıyık, "HDP, bölgede özellikle DEVA ve Gelecek partilerini kendine bağladıktan sonra şimdi de adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu üzerine oynamaya başladı. Çünkü Kılıçdaroğlu, PKK'nın da onay verdiği tek isim. Kendilerine dokunmayacağından çok eminler. HDP'ye göre PKK, Kılıçdaroğlu'na göre sözde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Birçok HDP seçmeninden duyduğum maalesef bu, hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya zarar vereceği görüşünde değil. Ayrıca ancak Kılıçdaroğlu ile HDP istediklerini elde edebilirmiş. CHP içindeki bazı isimlerin HDP sempatizanı olduğu bilinen bir durum ve bu gerçek Kılıçdaroğlu'nu PKK için geçerli aday haline getiriyor. HDP de bu sebepten dolayı ve ayrıca PKK'dan onay almadığı için adayını ilan etmiyor. Muhtemelen altılı masanın adayını açıklama tarihinden önce HDP adayını açıklamayacak ve bazı isimlerle zamana oynayacak. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Altılı Masa değil, PKK tarafından da onandıktan sonra HDP, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacaktır" dedi.

"PKK ve FETÖ, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

PKK'nın da Kılıçdaroğlu'na sıcak baktığını öne süren Prof. Dr. Palabıyık, "Ülkemizin adaylık seçimi neredeyse terör örgütleri ile Cumhur İttifakı arasındaki mücadeleye dönüştü. PYD ve PKK gibi terör örgütlerinin yanı sıra birçok AB yapılanması da Millet İttifakı'na sıcak bakıyor. Bu çok ilginç. Ayrıca FETÖ de Kılıçdaroğlu'ndan umutlu, çünkü KHK açıklaması FETÖ'yü oldukça heyecanlandırdı. Kılıçdaroğlu ise bunların farkında ve hiçbir şey olmamış gibi bir tavır sergiliyor. Özellikle derin HDP, Türkiye'deki HDP'yi boş bırakmıyor ve Kılıçdaroğlu'na destek olmasını istiyor. Ahmet Türk, Veli Ağababa veya Sezgin Tanrıkulu gibi isimler sürekli benzer içerikler paylaşıyor ve birbirlerinden haberdarlar. Bana göre bu haber zinciri içinde FETÖ de var. Milletimizin bunları bilmesi gerekiyor. Bölgede terör adına farklı hesaplar yapılmaya başlanıyor. Diyarbakır Anneleri ile alakalı negatif planlar duyulmaya başlandı. HDP, PKK'nın onayı ile vereceği desteğin seçim ile birlikte taçlanmasını istiyor. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu da tüm talepleri kabul edecek" dedi.

"Akşener güç odaklı davranır ve güce meyillidir"

"Akşener, HDP korkusundan anneleri ziyaret edemedi" diyen Palabıyık, şöyle devam etti:

"Kendisi de İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olan Akşener, terör mağduru Diyarbakır Annelerini ziyaret etmedi, edemedi veya HDP'den korktu. Siyasi hesaplar uğruna terör örgütüne istasyon olan bir yapı olan HDP'nin korkusuyla hareket ettiğini bütün Türkiye bilmelidir. Akşener, güç odaklı davranır ve güce meyillidir. PKK'nın hala gücünü kaybettiğini düşünmemiş ki annelere ziyaretini yapamadı. Bu bir siyasetçi için inanılmaz bir fiyaskodur. Nasıl ki Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak için her şeyi yapıyorsa Akşener de ana muhalefet olabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama gözden kaçırdığı bir konu var Akşener'in, çünkü HDP ile yakınlaştıkça taraftar kaybediyor. HDP de, Akşener'i parmağında oynatıyor. Milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti liderinin HDP'nin kayığına binmiş olması da ayrı bir garabet. Milletimiz bunu muhakkak görecektir."

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