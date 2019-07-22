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HDI Sigorta'dan "Kaza Yeri Destek Ekibi" uygulaması

Anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutulması gereken durumlarda müşterilerine destek veren yeni hizmet kapsamında, sigortalının talebi doğrultusunda destek verecek ekibin kaza yerine ulaşarak kazaya ilişkin tespit tutanağının hazırlanması ve gerekli rapor işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmeti veriliyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
HDI Sigorta'dan "Kaza Yeri Destek Ekibi" uygulaması

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, kasko ve trafik branşlarında yer alan müşterilerine yönelik "HDI Kaza Yeri Destek Ekibi" uygulamasını başlattı.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, başlatılan "HDI Kaza Yeri Destek" hizmeti ile müşterilere anında destek verilecek.

Anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutulması gereken durumlarda müşterilerine destek veren yeni hizmet kapsamında, sigortalının talebi doğrultusunda destek verecek ekibin kaza yerine ulaşarak kazaya ilişkin tespit tutanağının hazırlanması ve gerekli rapor işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmeti veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, yeni uygulama ile ihtiyaç anında müşterilerin yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile arkadaşlarımız kaza anında müşterilerimize hizmet verecek. Kaza tespit tutanağının hazırlanması, kusur tespitine dayanak olması amacıyla kaza alanının fotoğraflarının çekilmesi ve olay yeri araştırması gibi birçok konuda yardımcı olunacak ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Şu aşamada yalnızca İstanbul Anadolu Yakası için başlattığımız uygulamanın, müşteri ve acentelerimizden gelecek talep doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanında yer almasını hedefliyoruz."

Uygulamadan yararlanmak isteyen müşteriler, 0850 222 8 434 numaralı hattan talepte bulunabiliyor.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
  1. HDI Sigorta
  2. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu

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