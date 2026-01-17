  • İSTANBUL
HBB'den yoğun temizlik mesaisi
Aktüel

HBB'den yoğun temizlik mesaisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
HBB'den yoğun temizlik mesaisi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), “Daha Yaşanabilir Kent” parolasıyla il genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hatay’ın 15 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Samandağ ilçesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kış mevsimiyle birlikte cadde, sokak ve bulvarlarda biriken atıkların olumsuzluklara yol açmasının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalarda; yol kenarları, kaldırımlar ve orta refüjler titizlikle temizlendi. Ekipler, hem trafik güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırdı hem de çevre kirliliğine karşı önlem aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.

