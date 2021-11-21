Hazreti Muhammed’e öyle, kendisine böyle! İşte Macron’un ikiyüzlülüğü

Münübe Yılmaz

İslam’a ve Müslümanlara yapılan hakaretleri “düşünce özgürlüğünü” gerekçe göstererek meşrulaştırmaya çalışan Fransa’nın küstah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maskesi düştü. Hz. Muhammed’e yönelik alçakça karikatürler yayınlandığında, bunu kınayamayacağını söyleyip “Her zaman yazma, düşünme ve çizme özgürlüğünden yanayım” herzesini yumurtlayan Macron, kendi karikatürünü çizen kişiyi “cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına aldırttı. Macron’un ikiyüzlülüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren olay Fransa’nın başkenti Paris’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde Cumhurbaşkanı Macron'un karikatürünün bulunduğu bir kamyonet durduruldu. Sürücü kapıları açmayınca camı kırarak içeri giren Fransız polisi ise, Macron’un karikatürünü gerekçe göstererek, şoförü “cumhurbaşkanına hakaretten" gözaltına aldı.

"Her şeyin karikatürü yapılabilir" demişti

Bilindiği gibi, camilerin ardı ardına kapatıldığı, Müslümanların yoğun baskılarla karşılaştığı Fransa’nın cumhurbaşkanı Macron, daha önce İslam'ı hedef alan karikatürlerin ifade özgürlüğü olduğunu savunup, "Her şeyin karikatürü yapılabilir" demişti.

Kendisini Hitler'e benzeten kişiye dava açmıştı

Fırsatını bulduğunda düşünce ve ifade özgürlüğü adı altında İslamiyet’e hakaretler yönelten Fransa Cumhurbaşkanı, kendisini Hitler'e benzeten afişleri asan isme de dava açmıştı.

“Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz”

Müslümanlara yönelik söylemini eleştiren iki makaleyi yayından kaldırtan Macron, ülkesinin gösteri ve basın özgürlüğü konusunda son derece toleranslı olduğunu da söyleyerek “Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz. Kimse bizim otoriter bir ülke olduğumuzu söyleyemez. Yakın dönemde bizim kadar ifade özgürlüğünü savunan ülke olmadı” ifadesini kullanmıştı. Bilindiği gibi, Fransa mahkemesi de 2019 yılında iki adamı Macron'un maskotunu ateşe verdikleri için mahkum etmişti. Siyonistleri eleştirmenin suç sayıldığı ülkede ayrıca 11 kişi de İsrail ürünlerini boykot etmelerinden dolayı suçlu bulunmuştu.