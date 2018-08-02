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'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye İncirlik'i kapatabilir

ABD merkezli düşünce kuruluşu Bipartizan Policy Center'ın ulusal güvenlik analisti Nicholas Danforth, Türk bakanlara yaptırım getirilmesinin ardından, Türkiye'nin İncirlik Üssü'nün kapatabileceğini, Washington'ın buna hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:57
'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye İncirlik'i kapatabilir

ABD merkezli düşünce kuruluşu Bipartizan Policy Center'ın ulusal güvenlik analisti Nicholas Danforth, Washington'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım getirmesi kararını değerlendirdi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇARPICI BİR KRİZİN EŞİĞİNDE'

Bipartizan Policy Center'ın internet sitesinde yayınlanan değerlendirmeye göre, Danforth "Türkiye hükümeti yaptırımlara aynı şekilde karşılık vereceğini açıklarken ve Türk lirasının değeri düşerken ABD-Türkiye ilişkileri ve Türkiye ekonomisi çarpıcı bir krizin eşiğinde. Andrew Brunson meselesi, iki tarafın öfkesinin bir sembolü haline geldi, ne Washington'ın ne de Ankara'nın geri adım atmak istediği bir durum yarattı" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN YAPMASI GEREKEN…'

Danforth, ABD'nin bu noktada yapması gerekenlerle ilgili şunları ifade etti:

"Bu noktada ABD hükümeti sessizce, Amerikan değerleri ve çıkarlarından taviz vermeden Bruson'ı eve getirmek için diplomatik çözüm aramaya devam etmeli. Bu çabalar başarısız olursa, oluşacak yansımaları hafifletmek için de adımlar atmalı."

Danforth'a göre, Washington, Ankara'nın Türkiye'deki İncirlik gibi askeri üslerini kapatma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı. Washington ayrıca Irak'tan Balkanlara bölgesel politikalarını gözden geçirmeye başlamalı, zira Türkiye ile asgari düzeyde işbirliğinin olduğu varsayımı artık cepte değil.

İncirlik Üssü, ABD'nin Suriye'deki operasyonları için kullanılıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. ABD'den yapılan açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:57
  1. Ankara
  2. ABD
  3. İncirlik hava üssü
  4. kapatma

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