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Eğitim Hazırlığı bitiremeyene Türkçe bölüm imkânı
Eğitim

Hazırlığı bitiremeyene Türkçe bölüm imkânı

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri için başvurular alınmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:48:00 -
Hazırlığı bitiremeyene Türkçe bölüm imkânı

Devam etmelerine rağmen zorunlu hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrenciler, ÖSYM’ye 2 Kasım’a kadar başvurmaları halinde başka bir üniversite veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilecek.

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