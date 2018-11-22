Hazırladıkları bomba inlerinde patladı
Pakistan’da terörist bir grubun sığınağında el yapımı bombanın patlatılması sonucu 2 teröristin öldüğü bildirildi.22 Kasım 2018 Perşembe 23:44
Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde terörist bir grubun sığınağında el yapımı bombanın patlatılması sonucu 2 terörist öldü, 12 terörist de yaralandı.
Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Veziristan kentindeki bir terörist grubun sığınağında sakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu 2 terörist öldü, 12 terörist yaralandı.
Pakistan güvenlik güçleri olayı doğrulayarak yaralı teröristlerin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Dünkü patlamada 10 kişi yaralanmıştı
Dün Pakistan'ın Belucistan vilayetinde bir camide meydana gelen patlamada da 10 kişi yaralanmıştı.
Belucistan patlamasından sonra ise Hayber-Pahtunhva eyaletinde 4 çocuğun buldukları bir havan mermisinin infilak etmesi sonucu çocukların 3’ü hayatını kaybetmişti.
Daha sonra ise aynı eyaletin Bajaur bölgesinde yola bırakılan el yapımı bombanın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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