Hazırbulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak?

Hazır Bulunuşluk Sınavı’nda her okulun idarecisi kendi belirlediği bir yayınevi ile anlaşarak yöneticisi olduğu okulda bütün sınıflara farklı testler hazırlatıyor. Soruları yayınevleri ve idareciler ortak olarak belirliyorlar.

Hazırbulunuşluk sınavı neden yapılıyor?

12’nci sınıflara 11’inci sınıf müfredatı, 11’inci sınıflara 10’uncu sınıf ve 10’uncu sınıflara ise 9’uncu sınıf müfredatı soruluyor. İlköğretimden liseye kadar tüm okulların bütün sınıflarında uygulanan Hazır Bulunuşluk Sınavı’nın amacı öğrencilerin bir üst sınıfa hazır olup olmadığını tespit etmek.

Hazırbulunuşluk sınavı, okular açıldığı zaman ilk hafta yapılan sınav türüdür. Öğrencilere yaz tatili ödevi olarak verilen kitapların değerlendirmesini yapmak ve yeni döneme başlarken öğrenci bazında eksik konuları saptamaktır. Hazırbulunuşluk Sınavı zümre başkanları tarafından hazırlanır ve test/klasik olarak her öğretmen tarafından kendi ders saatinde yapılır. Sınav sonuçları ÖDB tarafından değerlendirilerek, raporlanır.