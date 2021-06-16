Haziran'dan sonra işten çıkma yasağı uzatılacak mı?

Covid-19 salgınının ekonomik hasarını azaltmak adına alınan işten çıkarma yasağı tarihi Mayıs ayında bir kez daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı son tarih nedir?

İşten çıkma yasağı uzatılacak mı?

Vatandaşın gündeminde işten çıkarma yasağı son tarihi var. Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini ve maddi yükünü hafifletmek adına uygulanan işten çıkarma yasağının Nisan ayında sona ermesi bekleniyordu. Mayıs ayında alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021’den itibaren 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması düzenlendi. İşten çıkarılma yasağının Haziran'dan sonra da uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.