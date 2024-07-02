Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı!
Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Haziran ayının en iyi telefonları...
Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Haziran ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.
Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/30 Haziran arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında geçtiğimiz ay radikal değişimler yaşandı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ROG Phone 8 Pro, 2.135.740 puanla üst segment telefonların zirvesinde yerleşirken, onu Dimensity 9300 yonga setine sahip Oppo Find X7 (2.103.557) takip ediyor. Üçüncülük koltuğunda ise iQOO Neo 9S Pro (2.103.557) ile karşılaşıyoruz.
Listenin devamında yer alan Red Magic 9 Pro+, X100 Ultra ve X100 Pro ise, Haziran aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son 4 sırasına ise iQOO 12, Vivo X100 ve OnePlus 12 ve Oppo Find X7 Ultra yerleşti.
Bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Ancak okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.
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Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Mayıs ayına kıyasla büyük bir değişim yok. Bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.434,328 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor.
Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 12, iQOO Neo Z8, iQOO Neo7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace Racing Edition.
Haziran ayının en güçlü telefonları
ROG 8 Pro
Oppo Find X7
iQOO Neo 9S Pro
Red Magic 9 Pro+
Vıvo X100 Ultra
Vivo X100 Pro
iQOO 12
Vivo X100
OnePlus 12
Oppo Find X7 Ultra
Haziran ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
OnePlus Ace 3V
Realme GT Neo 6 SE
Redmi K70E
Realme GT Neo5 SE
Redmi Note 12 Turbo
Oppo Reno 12
iQOO Neo Z8
iQOO Neo Neo7 SE
Redmi Note 12T Pro
OnePlus Ace Racing Edition
(Kaynak:donanimhaber.com)