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Yaşam Haziran ayında dağlar beyaza büründü
Yaşam

Haziran ayında dağlar beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2023-06-27 16:37:00 -

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı dağları beyaza bürüdü.

Ardahan’da aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dağları beyaz bürüdü.

Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk havanın yanı sıra bugün yağan dolu ile şehrin belli kesimleri ve dağlar beyaza büründü. Kent merkezine aralıklarla dolu yağarken Ardahan’ı çevreleyen dağlarda beyaz örtüyle kaplandı.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle zarar gören arabalar kapalı alanlara çekildi. vatandaşlar dükkan ve otobüs duraklarına sığındı.

 
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