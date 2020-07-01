Haziran ayı mobese kaza görüntüleri yayınlandı
Her ay yayınlanan mobese kaza görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Yapılan kazalar genellikle kavşakların bulunduğu noktalarda ortaya çıktı. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaların en büyük sebebi oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, tali yoldan ana caddeye kontrolsüz çıkan bir otomobile başka bir otomobilin hızla çarpması görülüyor. Kentteki başka noktada meydana gelen bir kazanın görüntüsünde ise kavşağa hızlı giren bir kamyonetin kavşaktan çıkan araca çarptığı görülüyor.
D-650 kara yolundaki kazada da trafiğin yoğun seyrettiği yoldan çıkmak için yavaşlayan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsünün çarpma anları kameralara yansıyor.
Bolu'da meydana gelen 2 ayrı kazada ise trafik ışıkları bulunmayan dört yol geçişlerinde otomobillerin çarpışması MOBESE kameralarınca görüntülendi.