Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.
Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.
Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.
Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
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