Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO