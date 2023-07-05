  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı

Rusya, İHA saldırısı için ABD ve NATO'yu işaret etti

Mobilya devi iflas etti! 72 mağazayı apar topar kapatacaklar

Doğu Türkistan için eylem çağrısı

Türk savunma sanayii şirketi satıldı! Bakın kim satın aldı

Emekli Kurmay Albay 'AK Parti içinden bilgi aldım' dedi ve duyurdu: Milyonlara 8 bin lira verilecek

Dünya satın almak için sıraya girmişti! ATAK-2 pervanesinin ağırlığı duyanları şok etti

8 Temmuz Cumartesi geliyor! İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da yaşayanlar aman dikkat

Fransızlar Türk İHA'sına rakip olarak çıkardılar! Aramızda tamı tamına 10 yıl var

İsyan bayrağını açan Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı için destekleyeceği ismi açıkladı
Ekonomi Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 10:06:00 -
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Ben anlamam ama TUIK diyorsa dorğudur! Fazla bile demiştir.

okkeş

Biz müslümanız ve haak doğruyu söylemekle emrolunmuşuz. 2022 haziran ile 2023 haziran arası 1 yıllık enflasyon %38,21 olarak açıklandı, peki doğru mu? kesinlikle değil. özellikle gıda da % 100 ü aşan bir durum var, giyimde %100 gibi bir durum var, devlet dahi vergilere %110 zam yaptı ve daha yeni birçok şeye % 30 dan fazla zam yaptı. alt kesim yaşayanlar zaten aldıklarını yeme içmeye veriyor barınmaya veriyor giyime veriyor. zengin daha çok zengin oluyor ama gariban hep aynı garıban özellikle memur emeklileri. 30 sene çalış ama 7.500 lira maaş al hakkı söyleyemeyen dilsiz şeytandır. ne memur ve emekliye zam verilsin ne de piyasaya.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23