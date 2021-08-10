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Ekonomi Hazır giyimciler vites yükseltti
Ekonomi

Hazır giyimciler vites yükseltti

Katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, 2021’i 19 milyar dolarlık rekor ihracat ile kapatmak için vites yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:50:00 -
Hazır giyimciler vites yükseltti

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün yedi ayda 11,7 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirterek önlerindeki 5 aydan çok umutlu olduklarını ifade etti. Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemize artan ilginin devamlılığını sağlamak için İHKİB olarak yurtdışında agresif bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Uluslararası prestiji olan tüm fuarlarda yerimizi alıyoruz. Bu yılı kapatırken ABD, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde öncü 10 moda fuarında ihracatçılarımızın yer almasını sağlamış olacağız. Ayrıca pandemi sürecindeki seyahat yasaklarına rağmen ticaret heyetleri düzenleyerek yabancı alıcıları firmalarımızla buluşturuyoruz. 2020’de hepsi de sanal olmak üzere dört ticaret heyeti düzenlemiştik. Bu yıl vites yükselttik. Yıl sonuna kadar dört ticaret heyeti daha düzenleyeceğiz. Mevcut göstergeler 19 milyar dolarla bu yıl tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşma konusunda umut veriyor. Biz de İHKİB olarak hedefe ulaşmak için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz.”

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