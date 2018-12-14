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"Hazır beton sektöründe dünya üçüncüsüyüz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "Hazır betonda Avrupa’da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir"

14 Aralık 2018 Cuma 22:13
"Hazır beton sektöründe dünya üçüncüsüyüz"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hazır betonda Avrupa’da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir." dedi.

Gürsel Baran, Gölbaşı Öğretmenevi'nde doğal taş, mermer ve hazır beton imalatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nda ATO’ya bağlı 3 bin üye bulunduğunu belirtti.

Bunun kentin güneyine açılan kapısı olan Gölbaşı için önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Baran, "Gölbaşı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisidir. Mogan ve Eymir gölleri bile Ankara’da turizmi hareketlendirme adına yeterde artar. Burada Beynam ormanları, üç ayrı mağara var. Seksen üç farklı kuş turu Gölbaşı'nda yuvalanıyor. Dünyada sadece Gölbaşı’nda olan sevgi çiçeği var." diye konuştu.

Baran, doğal taş, mermer ve hazır betonun da ülke ekonomisini için önemine değinerek, şunları söyledi:

"Hazır betonda Avrupa’da lideriz, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sıradayız. Doğal taş ve mermer sektöründe dünyadaki rezervin yüzde 40'ı bizdedir. Bunda da Gölbaşı’nın önemli payı var. Bu sektörde yılda 2 milyar dolar ihracat olduğunu biliyoruz ama 7-8 milyarlık dolarlık rakam çıkartacağımız yerde 2 milyar çıkartıyoruz. Mermerimiz dünyanın birçok ülkesinde tanınıyor."

Bu nedenle toplantının önemli olduğunu aktaran Baran, Başkent'in her alanda gelişmesi için herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıyı düzenleyen ATO Meclis Üyesi ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de toplantının sektördeki imalatçılarının sorunları ve çözümü açısından önemli olduğuna işaret etti.

Güçlü, meslek komitesi olarak göreve geldikleri andan itibaren sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha verimli imalat ortamlarına kavuşmaları için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Toplantıda daha sonra sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Programa, Baran ve Güçlü'nün yanı sıra sektör ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:13
  1. Ali İhsan Güçlü
  2. Ankara
  3. ATO
  4. doğal taş
  5. Gölbaşı
  6. Gürsel Baran
  7. mermer

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