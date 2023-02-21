Hazineye ait taşınmaz satılacak
Sivas Kangal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, hazineye ait Kangal Reşadiye Mahallesi’ndeki taşınmazı ihale ile satışa çıkardı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri ilanla belirtilen mülkiyeti Hazineye ait lojmanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde 28.02.2023 günü saat 10’da satış ihaleleri yapılacak.
İhale Kangal Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) Hizmet Binasında hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Kangal Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz olarak görülebilir.
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