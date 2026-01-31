Hazine’nin 2025 yılı vergi dışı gelirleri 80,9 milyar lira olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreği itibarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve iştiraklerden sağlanan vergi dışı gelir tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde elde edilen gelir 35 milyar 941 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, yılın toplam bilançosu 80,9 milyar liraya ulaştı.

TEMETTÜ VE HASILAT PAYLARI ÖNE ÇIKTI

Geçen yılın son çeyreğinde elde edilen gelir kalemleri arasında en büyük payı temettü gelirleri aldı. KİT'ler, MKE AŞ, Türk Telekom, PTT ve diğer iştiraklerden sağlanan temettü geliri 33 milyar 494 milyon lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde KİT’lerden elde edilen hasılat payları ise 11 milyar 336 milyon lira olarak hesaplara yansıdı.

DİĞER TAHSİLATLAR VE YILLIK TOPLAM

Bakanlığın açıkladığı verilerde, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatların 43 bin 483 lira olduğu belirtildi. Tüm kalemlerin birleşmesiyle Hazine'nin kasasına giren vergi dışı toplam gelir, hedeflenen seviyelerle uyumlu bir şekilde 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak netleşti.