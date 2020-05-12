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Ekonomi

Hazineden 11,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:55:33 -
Hazineden 11,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 milyar 810 milyon 130 bin lira tutarında iki kira sertifikası ihracı yaptı.

Kira sertifikası ihraçlarının sonuçlarına ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 5 milyar 353 milyon 600 bin lira tutarında, 13 Mayıs 2020 valörlü, 11 Kasım 2020 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Ayrıca, 6 milyar 456 milyon 530 bin lira tutarında, 13 Mayıs 2020 valörlü, 11 Mayıs 2022 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikasının ihracı yapıldı.

İki ihraçta toplam tutar 11 milyar 810 milyon 130 bin lira oldu.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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