  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:17:14 -
Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Kira sertifikası ihraç sonucuna ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında, 8 Temmuz 2020 valörlü, 6 Temmuz 2022 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı